Babylon Berlin: Startschuss im Oktober auf Sky 1

Die Romanverfilmung "Babylon Berlin" feiert bald endlich ihre lang erwartete Premiere. Ab dem 13. Oktober läuft sie in Doppelfolgen auf dem Bezahlsender Sky 1.



Basierend auf dem gleichnamigen Roman des deutschen Autors Volker Kutscher entstand die Serie in Zusammenarbeit von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film. In Hauptrollen sind unter anderem Volker Bruch, Liv Lisa Fries und Peter Kurth vertreten.