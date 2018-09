"Babylon Berlin" kommt als Hörspielserie in die ARD-Audiothek

Genauer genommen handelt es sich um eine Inszenierung von "Nasser Fisch" - der literarischen Vorlage der deutschen Erfolgsserie um die finalen Züge der goldenen Zwanziger.



Nach dem Erfolg der Serie vor der stilistisch zugespitzten Noir-Kulisse eines damals kulturell pulsierenden Berlins, soll nun eine Hörspiel-Inszenierung folgen.