"Babylon Berlin" läuft ab Herbst bei ARD

Nachdem "Babylon Berlin" bei Sky seinen Auftakt feierte, darf das Erste im September die Free-TV-Premiere der 20er-Jahre-Serie zeigen.



Wer "Babylon Berlin" sehen will, muss nicht länger Geld dafür bezahlen. Nachdem die Serie zuerst bei Sky lief, können ARD-Zuschauer ab 30. September auch in den Genuss der 20er-Jahre-Serie kommen. Nach dem Start mit drei Folgen zeigt Das Erste die weiteren Episoden jeweils donnerstags um 20.15 Uhr.