"Babylon Berlin" startet stark

Am gestrigen Freitagabend strahlte der Pay-TV-Anbieter Sky die erste Folge der Serie Babylon Berlin aus, die ersten Quoten sind vielversprechend.



Basierend auf dem gleichnamigen Roman des deutschen Autors Volker Kutscher entstand in den letzten Jahren die neue Serie Babylon Berlin in Zusammenarbeit von X Filme Creative Pool, ARD Degeto, Sky und Beta Film. In Hauptrollen sind unter anderem Volker Bruch, Liv Lisa Fries und Peter Kurth vertreten.