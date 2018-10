"Babylon Berlin" weiter mit starker Quote

"Babylon Berlin" hat am Donnerstagabend - auch bedingt um durch den Sendeplatz - zwar einige Zuschauer verloren, bleibt aber stark und läuft auch in den Mediatheken gut an.



Im Schnitt verfolgten ab 20.15 Uhr 5,27 Millionen die Folgen vier bis sechs "Babylon Berlin" über einen jungen Kommissar, der aus Köln nach Berlin versetzt wird und im Jahr 1929 dort Verbrecher jagt. Die politische Stimmung in der Stadt wird dabei immer aufgeheizter. Der Marktanteil blieb im Vergleich zur Free-TV-Premiere am Sonntag relativ stabil und lag dieses Mal bei 18,2 Prozent. Fast jeder fünfte Zuschauer um diese Zeit schaltete ein - am Wochenende war es knapp jeder vierte.