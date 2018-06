Babys in Lagern an US-Grenze: US-Moderatorin beginnt zu weinen

Die Trump-Regierung trennt selbst Babys von ihren Familien. Selbst die taffe US-Fernsehmoderatorin Rachel Maddow lässt das nicht kalt.



Die bekannte US-Fernsehmoderatorin Rachel Maddow ist am Dienstag (Ortszeit) in ihrer täglichen Live-Sendung in Tränen ausgebrochen, als sie eine Meldung über die Trennung von Familien an der US-Grenze verlesen wollte. "Die Trump-Regierung hat Babys und kleine Kinder...", begann sie, konnte den Satz aber nicht beenden und brach in Tränen aus.