Bachelor Andrej muss sich entscheiden - Eva oder Jenny?

Auf der Suche nach der richtigen Frau hat TV-Bachelor Andrej wochenlang vor laufender Kamera gedatet, geflirtet und geknutscht. Von den mehr als 20 Frauen haben es zwei ins Finale der RTL-Show geschafft. Welche bekommt die letzte Rose?



Andrej Mangold hat die Wahl zwischen zwei Frauen: Eva, 26, Flugbegleiterin und Jennifer, 25, Sport- und Gesundheitsmanagerin. Praktischerweise wollen ihn beide. Seit Anfang Januar ist der 31-jährige Junggeselle aus Hannover in der RTL-Castingshow "Der Bachelor" auf der Suche nach seiner Traumfrau. Nun sind von 22 Kandidatinnen nur noch die beiden Favoritinnen übrig. An diesem Mittwoch um 20.15 Uhr zeigt der Privatsender das Finale.



"Ich bin auf der Suche nach Liebe", hatte Profi-Basketballer Andrej zu Beginn der ersten Folge erklärt. Dazu war er nachdenklich und oberkörperfrei einen menschenleeren Strand in Mexiko entlang gelaufen. Wie auch in den vergangenen acht "Bachelor"-Staffeln hatte RTL für den Großteil der Dreharbeiten einen sonnigen Ort ausgesucht. So traten die Damen meist nur leicht bekleidet vor die Kamera, und Andrej konnte Sätze sagen wie "Wenn man sechs Bikini-Models mitnimmt ins Meer, ist das auch nicht so schlecht".