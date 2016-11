Back to the Roots: Thomas Gottschalk geht zum Radio

Seit Jahren ist Thomas Gottschalk regelmäßig im TV zu sehen. Doch nun kehrt der 66-Jährige zu seinen Wurzeln zurück und wird sich erneut als Radiomoderator verdingen.



Thomas Gottschalk (66) kehrt zurück zu seinen Wurzeln und wird wieder regelmäßig Radio-Moderator beim Bayerischen Rundfunk. "Ich freue mich darauf, bei Bayern 1 die Hörer wieder einzusammeln, die mir vor über 30 Jahren abhandengekommen sind", sagte Gottschalk laut einer BR-Mitteilung vom Mittwoch. Von dem 8. Januar 2017 an wird er einmal im Monat auf Bayern 1 zu hören sein, immer am ersten Sonntag im Monat von 19.00 bis 22.00 Uhr.