"Bad Banks": Riskante Geldgeschäfte im ZDF

In "Bad Banks" tauchen ZDF-Zuschauer in die Welt der Finanzen ein. Die Tricks der Investement-Bänker und skrupellose Machenschaften stehen im Fokus des Thriller-Dramas.



Ab dem 3. März geht es im ZDF ums Geld. Genauer gesagt um Investement. "Bad Banks" ist Thriller und Drama zugleich. Im Mittelpunkt der Serie steht die Bänkerin Jana Liekam.