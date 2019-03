Bahn: Auch IC-Züge bekommen kostenloses WLAN

Bis Ende 2021 will die Deutsche Bahn kostenloses WLAN in allen IC-Züge anbieten. Die Umrüstung der rund 1.000 Züge großen Flotte beginnt ab sofort.



Die Deutsche Bahn investiert 48 Millionen Euro in die Ausstattung ihrer Intercity-Züge mit kostenlosem WLAN und neuen Polstern. Das teilte der Konzern am Dienstag in Berlin mit. 30 Millionen Euro fließen demnach allein in die Ausstattung der Waggons mit kabellosem Internetzugang. Weitere 18 Millionen Euro gibt der Konzern für neue Sitzpolster und -bezüge sowie neue Toiletten in den älteren Intercity-1-Zügen aus.