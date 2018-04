Bakom steckt 5,5 Millionen Franken in DAB-Plus-Kampagne

Die Schweiz will den digitalen Weg, Radio zu hören, noch bekannter machen. Dafür startet der Bund eine zweite Millionen-Kampagne.



Das Bundesamt für Kommunikation in der Schweiz (Bakom) ist offensichtlich hoch motiviert, DAB Plus voran zu treiben. Wie die Nachrichtenseite "Nau" berichtet, hat der Bund eine zweite Informationskampagne zu der Technologie gestartet.