Bald noch weniger Fußball auf Sky?

Wie es aussieht wird Sky ab der Saison 2018/19 noch weniger Fußball zeigen. Angeblich buhlen Discovery (mit dem Eurosport Player) und DAZN um die Übertragungsrechte.



Wird die Fußballluft für Sky noch dünner? Schon ab dieser Saison zeigt der Sender nicht mehr alle Spiele der 1. Bundesliga. Auch das Angebot an internationalem Fußball wird merklich spärlicher. Woran das liegt? Neue Konkurrenten stehen am Rand und drängen mit aller Macht aufs Feld. Sie heißen DAZN und Discovery mit Eurosport bzw. seinem Eurosport Player.