Bambi-Verleihung mit Löw und Gauck im Ersten

In Berlin werden am Donnerstag wieder die goldenen Rehkitze verliehen - zahlreiche Stars haben sich zur Bambi-Verleihung angekündigt. Doch bei all dem Glamour dürfte die Gala in diesem Jahr auch politisch werden.



Der frühere Bundespräsident Joachim Gauck, Hollywoodstar Hugh Jackman und Ex-Boxer Wladimir Klitschko werden bei der diesjährigen Bambi-Verleihung mit einem goldenen Rehkitz ausgezeichnet. Der chinesische Künstler Ai Weiwei wird am Donnerstag in Berlin den Preis in der Kategorie Mut entgegennehmen. Für musikalische Unterhaltung auf der Bambi-Bühne sorgen die britische Sängerin Rita Ora ("I Will Never Let You Down"), der ebenfalls aus Großbritannien stammende Musiker Sam Smith ("Stay with me") und die Darsteller des Musicals "Mamma Mia!".