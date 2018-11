Bambi-Verleihung zum Jubiläum mit Rod Stewart und Udo Lindenberg

Prominente wie Rod Stewart, Heino Ferch und Dua Lipa werden zur Jubiläumsausgabe der Bambi-Verleihung in Berlin erwartet. Einige Preisträger und Showacts wurden schon verraten. Aber es wird auch noch Überraschungen geben.



Schon zum 70. Mal werden am Freitag (16.11.) die Bambis verliehen. Erwartet werden bei der Gala zahlreiche prominente Preisträger und Showacts: So soll Rockstar Rod Stewart (73, "Sailing") auftreten und den Bambi in der Kategorie "Legende" bekommen. Udo Lindenberg (72) wird gemeinsam mit einem Orchester und dem Chor "Kids on Stage" sein Lied "Wir ziehen in den Frieden" präsentieren. Gastgeber ist Hubert Burda Media. Im Stage Theater in Berlin werden rund 1.000 geladene Gäste aus Showgeschäft, Sport, Mode und Politik erwartet.