Bang & Olufsen BeoSound Shape kassiert CES-Award

Der dänische Hersteller Bang & Olufsen ist ohnehin schon für gute Soundqualität bekannt, die jedoch auch ihren Preis hat. Nun wurde das modulare System BeoSound Shape mit einem CES 2018-Award ausgezeichnet.



Eigentlich ist die diesjährige CES noch nicht so ganz verdaut, dennoch wurden schon Auszeichnungen für die nächste Consumer Electronics Show vergeben. In Amsterdam wurde das "BeoSound Shape" von Bang & Olufsen mit dem "Best of Innovation Award" in der Kategorie "High Performance Home Audio/Video" geehrt.