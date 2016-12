Bang & Olufsen: UHD-Fernseher in neuer Design-Kollektion

Mit einer neuen Produktlinie wartet Bang & Olufsen unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft auf. Teil der "Cool Modern Collection", die auf Aluminiumstrukturen in "Brass Tone" setzt, sind auch die UHD-Geräte BeoVision 14 und BeoVision Avant.



Für das Weihnachtsgeschäft zeigt sich Bang & Olufsen gerüstet. Der dänische Unterhaltungselektronik-Hersteller präsentiert zum Jahresende eine neue Produktlinie in einem neuen Stil mit edlem Design. Teil der "Cool Modern Collection", die sich an der Art-Deco-Bewegung orientiert und auf schimmernde Aluminiumstrukturen in "Brass Tone" setzt, sind auch die UHD-Geräte BeoVision 14 und BeoVision Avant.

Meldungen zu diesem Thema

Google Play Store führt Inhalte in 4K UHD ein

Champions League: Spanischer Abend live bei Sky

Octagon SF138: Enigma2 meets DVB-T2 HD

Beim BeoVision 14 handelt es sich um das neueste LED-TV-Gerät von B&O, das neben ultrahochauflösender Bildqualität auch eine Vielzahl von Verbindungsmöglichkeiten und integrierten Zugriff auf alle Apps bieten soll. Auch der BeoVision Avant soll Fernsehen zu einem neuen Erlebnis machen, der zudem um bis zu 90 Grad schwenkbar ist und damit eine hohe Flexibilität ermöglichen soll. Neben der höheren Bildqualität sollen beide Fernseher auch für einen hochwertigen Klang sorgen.



Schließlich gehören vor allem Audio-Geräte zu den Highlights von B&O, von denen auch zahlreiche in der "Cool Modern Collection" Aufnahme fanden. So etwa der tragbare Drahtloslautsprecher BeoSound 1, das 360-Grad-Lautsprechersystem BeoSound 2 oder der drahtlose Stereo-Multiroom-Lautsprecher BeoSound 35. Die Preise sollen sich gegenüber den Standardvarianten nicht ändern. Die seit 17. November erhältliche Produktlinie sowie alle weiteren Bang & Olufsen-Produkte sind in den Geschäften des Unternehmens zu finden.