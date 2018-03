Bang & Olufsen stellt BeoVision Eclipse Wood Edition vor

Das Unternehmen hatte bereits auf der Integrated Systems Europe (ISE) 2018 in Amsterdam die neueste Variante des TV-Geräts der Öffentlichkeit vorgestellt.



Die BeoVision Eclipse Wood Edition wurde von dem preisgekrönten Designer Torsten Valeur (David Lewis Designers) entworfen und besitzt eine handgearbeitet Lautsprecherabdeckung in Eiche, um dem Interieur Eleganz, Wärme und hochwertige Verarbeitung zu verleihen. Die Wärme der Eiche soll den Eindruck des hauchdünnen Displays und die eleganten Aluminiumelemente ergänzen.