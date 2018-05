Banijay Group vermarktet "Wetten, dass..?" international

Wenn schon nicht hierzulande, dann eben im Rest der Welt - ZDF Enterprises und Banijay Group haben diesen Donnerstag einen weltweiten Vermarktungsvertrag für "Wetten, dass..?" unterschrieben.



"Die Nummer Eins der internationalen Samstagabend-Formate", ZDF Enterprises betitelt den Show-Klassiker "Wetten, dass..?" derartig vollmundig, dass man als TV-Vermarkter eigentlich sofort zugreifen muss. Die Banijay Group hat sich nicht lange bitten lassen. Ab sofort wird der weltweit größte unabhängige Content-Produzent, das einst von Frank Elstner entwickelte Format weltweit außerhalb des deutschsprachigen Europas und der USA vertreiben.