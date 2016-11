Barack Obama übergibt Twitter-Account an Nachfolger

Auch bei dem US-Präsidenten spielen soziale Medien eine wichtige Rolle. So gibt der scheidende US-Präsident Barack Obama nun auch seine Accounts bei Facebook und Twitter an seinen Nachfolger ab.



Barack Obama gibt demnächst nicht nur die Macht als US-Präsident ab, sondern auch die dazugehörigen Konten in den sozialen Medien. Das Twitter-Profil @POTUS (President of the United States of America) samt seiner elf Millionen Follower etwa werde Obamas Nachfolger am Tag von dessen Amtsantritt zur Verfügung gestellt, teilte das Weiße Haus am Montag (Ortszeit) mit.