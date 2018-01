Barbara Schöneberger moderiert wieder Countdown zum ESC-Finale

Und jährlich grüßt die Schöneberger vom Hamburger Spielbudenplatz. Die beinahe schon angestammte Moderatorin des Events wird auch 2018 wieder die deutsche ESC-Party präsentieren. Den Vorentscheid übernehmen diesmal aber Andere.



Beim Finale des Eurovision Song Contest (ESC) ist Barbara Schöneberger wieder mit dabei. Die Moderatorin führt am 12. Mai durch den "Countdown von der Reeperbahn". Start ist nach Angaben des Norddeutschen Rundfunks (NDR) um 20.15 Uhr, rechtzeitig bevor ab 21 Uhr in Lissabon die Finalisten ihren Auftritt haben. Zuerst hatte der Branchendienst "DWDL" darüber berichtet.