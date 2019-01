Barbie wird zum Realfilm mit Margot Robbie

Die Australierin Margot Robbie, bekannt aus "The Wolf of Wall Street", "Suicide Squad" oder "I, Tonya", soll in einem Kinofilm das bekannte Spielzeug verkörpern.



Die australische Schauspielerin Margot Robbie soll die weltberühmte Barbie-Puppe in einem Spielfilm darstellen. Das teilten der Puppenhersteller Mattel Und das Filmstudio Warner Bros. am Dienstag mit. Sie fühle sich sehr geehrt, dass ihr diese Rolle anvertraut worden sei: "Das Spielen mit Barbie fördert Selbstvertrauen, Neugierde und Kommunikation während der ganzen Reise eines Kindes zur Selbstfindung", ließ sich die 28-Jährige in einer Pressemitteilung zitieren.