Barcelona Open ab heute auf Sky

Spitzen-Tennis live zeigt Sky ab Montag und überträgt die Barcelona Open exklusiv live. Die Höhepunkte werden sogar frei empfangbar auf Sky Sport News HD zu sehen sein.



Am Montag beginnen die Barcelona Open und Tennisfans dürfen sich bei dem Turnier der ATP World Tour 500 auf Weltklasse-Spieler freuen. Mit dabei ist zum Beispiel Rafael Nadal, der in Barcelona bereits neunmal triumphieren konnte. Auch der Japaner Kei Nishikori, der im Vorjahr das Finale erreichte, tritt wieder an. Der Österreicher Dominic Thiem und die Deutschen Philipp Kohlschreiber, Alexander und Mischa Zverev sind ebenfalls in Barcelona am Start.