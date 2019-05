"Bares für Rares"-Abendausgabe mit Rekordgebot

Ein wohl mehr als 300 Jahre altes diamantenbesetztes Reliquienkreuz mit mutmaßlichen Holzsplittern vom Kreuz Jesu hat den bisher höchsten Preis in der ZDF-Show "Bares für Rares" erzielt.Ein wohl mehr als 300 Jahre altes diamantenbesetztes Reliquienkreuz mit mutmaßlichen Holzsplittern vom Kreuz Jesu hat den bisher höchsten Preis in der ZDF-Show "Bares für Rares" erzielt.



6,35 Millionen Zuschauer verfolgten am Mittwochabend, wie Juwelierin Susanne Steiger das Stück für 42.000 Euro kaufte. "Ich bin wirklich sprachlos, das ist ein absolutes Highlight, dieses Stück", sagte Steiger beim Betrachten des Kreuzes. "Mir fehlen die Worte."