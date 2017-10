"Bares für Rares": Horst Lichter trödelt wieder im ZDF

"Bares für Rares - Deutschlands größte Trödel-Show" geht mit einer Sondersendung in die dritte Runde. Horst Lichter begutachtet im ZDF erneut mit Händlern und Experten Schätze und Kuriositäten.



Wer verhandelt in Horst Lichters Trödelshow "Bares für Rares" diesmal am besten? Am Donnerstag, dem 2. November gibt es bereits die dritte Sondersendung des bekannten Formats. Besitzer schöner Dinge versuchen, möglichst viel von den Händlern für ihre vermeintlich kostbaren Stücke zu erhalten.