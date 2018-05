"Bares für Rares" am Feiertag in der Primetime

Am Donnerstag ist in großen Teilen Deutschlands Feiertag. Der ZDF versüßt Fronleichnam mit einer neuen Primetime-Ausgabe der beliebten Antiquitäten-Show "Bares für Rares".



"Deutschlands größte Trödelshow" bekommt die inzwischen vierte Primetime-Platzierung. Normalerweise läuft die Show mit dem Kram-Casting unter der Woche am Nachmittag und sorgt da in allen Altersgruppen für starke Quoten. Am Donnerstag begrüßt Horst Lichter seine Gäste, Händler und Experten ab 20.15 Uhr im ZDF.