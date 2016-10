Baseball: Sport 1 US zeigt Showdown der MLB

Können die Chicago Cubs ihr 108 Jahre altes Titeltrauma bewältigen? In der Best-of-Seven-Finalserie muss das Team sich gegen die Cleveland Indians beweisen. Sport 1 US überträgt alle Spiele live.



Sport 1 US überträgt die Best-of-Seven-Finalserie der amerikanischen Major League Baseball live. Im Showdown der MLB stehen sich die Sieger der American League Championship Series und der National League Series gegenüber. Die Cleveland Indians konnten sich gegen die Toronto Blue Jays durchsetzen, die Chicago Cubs gewannen gegen die LA Dodgers.