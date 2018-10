Baseball auf Sport1 US: Showdown im Halbfinale der Playoffs

Im Kampf um den Einzug in die "World Series" geht es im US-Baseball in die heiße Phase. Sport1 US überträgt ausgewählte Spiele der Halbfinals.



Während die Milwaukee Brewers auf die Los Angeles Dodgers im Finale der National League treffen, müssen in der American League die Boston Red Sox gegen den Titelverteidiger Houston Astros um das Ticket für die World Series kämpfen. Sport1 US überträgt aus beiden Best-Of-Seven Halbfinalserien ausgewählte Spiele.