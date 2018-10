Basketball Bundesliga: Ungeschlagene Bayern Live auf Sport1

Sport 1 zeigt die Spitzenspiele der kommenden Spieltage der Basketballbundesliga live im Free-TV. Mit dabei sind Begegnungen des FC Bayern Münchens und ALBA Berlins.



Die Vorjahresmeister des FC Bayern München starteten mit zwei Siegen gegen ratiopharm ulm und Rasta Vechta perfekt in die Saison. Dort treffen sie am dritten Spieltag auf strauchelnde Braunschweiger. Die Löwen Braunschweig hatten ihre beiden Auftaktspiele verloren. Ob die angeschlagenen Raubkatzen am Ende trotzdem noch zubeißen, zeigt Sport1 am Sonntag (14.Oktober) ab 15 Uhr live im Free-TV.