Basketball-Bundesliga bei Sport1: Die "Riesen" gehen aufs Feld

In der Basketball Bundesliga geht es um wichtige Punkte. In dem Kampf um den Einzug in die Playoffs gehen die MHP Riesen aus Ludwigsburg gegen die Spieler von s.oliver Würzburg und medi Bayreuth an die Körbe. Sport1 überträgt die Duelle live.



Am Freitag und Sonntag zeigt Sport1 zwei Basketball-Partien aus der Bundesliga live. Der 32. Spieltag ruft die Spieler aus dem schwäbischen Ludwigsburg gegen das Team von s.oliver Würzburg auf den Platz. Die Begegnung ist ab 20.30 Uhr zu sehen.