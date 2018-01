Basketball: MBC gegen Würzburg auf Sport1

Die zweite Saisonhälfte der Basketball-Bundesliga steht an. Sport1 überträgt an jedem Spieltag ein ausgewähltes Match. Der Mitteldeutsche BC muss sich mit Würzburg messen.



Am Sonntag hat sich Sport1 im Free-TV für die Partie zwischen dem Mitteldeutschen BC und dem s.Oliver Würzburg entschieden. Die Begegnung wird ab 15 Uhr übertragen. Damit wird der Start in die zweite Saisonhälfte markiert. Nächste Woche Sonntag stehen Medi Bayreuth und BG Göttingen zwischen den Körben.

Im Hinspiel konnten sich die Würzburger gegen die ehemals Weißenfelser durchsetzen. Das Team von Trainer Dirk Bauermann hatte eine durchwachsene Halbserie und spielte 71:61 gegen die Mitteldeutschen. Siegen sie am Sonntag, könnten sie auf die Playoff-Ränge aufsteigen. Doch der Mitteldeutsche BC ist auch motiviert, das Ding für sich zu entscheiden. Für sie zählt nämlich jeder Punkt, um in der Klasse zu bleiben.



Doch auch in der kommenden Woche ist ein spannendes Spiel zu erwarten. Medi Bayreuth konnte 85:75 gegen Bamberg abräumen - der erste Derbysieg nach 21 Jahren in der Bundesliga. In der letzten Saisonhälfte schaffte man ein 93:70 gegen Göttingen, nächste Woche Sonntag steht ab 15 Uhr die Revanche an.