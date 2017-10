Basketball-Triple bei Sport1

Sport1 legt sich in den kommenden Wochen wieder kräftig für die Basketball-Fans ins Zeug. An drei aufeinanderfolgenden Wochenenden müssen die Berliner in der BBL ran.



Als Zuhause vieler verschiedener Sportarten widmet sich Sport1 ab dem kommenden Wochenende vor allem dem Basketball. Live übertragen werden im Free-TV die Partien von Alba Berlin, der Hauptstadtmannschaft, die an den kommenden Wochenende gleich dreimal ran muss. Ein aufeinandertreffen findet mit den Oettinger Rockets, den Brose Bamberg und dem Bayern München statt. Meldungen zu diesem Thema

Zunächst sind die Rockets dran. Am Samstag, den 21. Oktober, geht es um 18.00 Uhr los. Für die Berliner stehen die Chancen, zu gewinnen, äußerst gut, bedenkt man, dass die Oettinger zum einen mit massiven Verletzungsproblemen zu kämpfen haben, zum anderen aber derzeit auch nur auf dem 15. Tabellenplatz rangieren.



Die darauffolgende Woche muss Alba Berlin dann gegen einen deutlich stärkeren Gegner ran. Am Sonntag, den 29. Oktober, laden die Bamberger zum Spiel, das live ab 15.00 Uhr übertragen wird. Wie auch am vorangegangenen Wochenende wird sich Michael Körner als Kommentator betätigen. Zur Verfügung steht dieser auch, wenn am 5. November, ebenfalls einem Sonntag, die Berliner gegen den Bayern München ran müssen. Erneut geht es ab 15.00 Uhr los und natürlich ist Sport1 auch dann wieder live dabei.