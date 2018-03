Basketball, eSports, Boxen und Eishockey zu Ostern auf Sport1

DEL-Halbfinale im Eishockey, March-Madness im College-Basketball und Saisonfinale in der virtuellen Bundesliga - bei Sport1 steht auch abseits König-Fußballs reichlich Sport auf dem Programm. Und dann ist da noch ein großer Box-Event.



Es ist der Boxkampf des Jahres im Schwergewicht: Am Samstag steigt im walisischen Cardiff der WM-Fight zwischen dem Briten Anthony Joshua und Joseph Parker aus Neuseeland, bei dem es gleich um mehrere Titel der großen Box-Verbände geht. Im Rahmen einer Kooperation mit dem Livesport-Streamingdienst DAZN, der den Kampf ab 22.45 Uhr live und exklusiv überträgt, begleitet Sport1 das Box-Spektakel auf seinen Plattformen:



Am morgigen Karfreitag gibt es zunächst das offizielle Wiegen ab 15 Uhr im kostenlosen Livestream auf Sport1.de zu sehen. Später werden ab 23 Uhr Vorab-Infos zum Kampf gegeben. Abgerundet wird die Berichterstattung mit einer ausführlichen Zusammenfassung am Ostermontag ab 23.30 Uhr.