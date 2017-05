Basketball im Doppelpack auf Sport1

Die Playoff-Runde in der Basketball-Bundesliga hat begonnen. Gleich reihenweise gab es in den ersten Spielen Überraschungen. Am Wochenende stehen die jeweils dritten Begegnungen an. Sport1 überträgt live aus Ulm und Bamberg.



Titelverteidiger Bamberg, als auch der Hauptrundenerste Ulm, bekleckerten sich zum Start der Playoffs nicht gerade mit Ruhm. Für beide hagelte es Niederlagen. Am Sonntag haben sie Chance zur Wiedergutmachung. Sport1 zeigt, ob es ihnen gelingt. Meldungen zu diesem Thema

Zuerst ab 15 Uhr live aus Bamberg, ab 18.30 Uhr steigt man dann live in die Partie Ulm gegen Ludwigshafen ein. Die Ulmer waren mit einer Rekord-Siegesserie durch die Hauptrunde gerannt, weshalb es schon verwundert, dass sie gleich das erste Playoff-Spiel verlieren. Auch Meister Bamberg ist gegen Bonn klarer Favorit gewesen. Mittlerweile steht es in beiden Serien 1:1. Drei Siege werden fürs Halbfinale benötigt.



Das Weiterkommen wird wohl eine schwierigere Aufgabe, als sich die beiden Meisterschaftskandidaten erhofft hatten. Sport1 überträgt im Laufe der Playoffs weitere ausgewählte Partien live.