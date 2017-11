Basketball kostenlos bei Telekom Sport

Die Telekom zeigt die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft ohne Zugangsbeschränkung.



Die Deutsche Telekom überträgt die WM-Qualifikationsspiele der deutschen Basketball-Nationalmannschaft kostenlos über Telekom Sport. Alle Spiele sind für die Fans live und in HD im Fernsehen, im Web und per App zu sehen. Im Sommer hatten das Unternehmen und der Weltbasketballverband FIBA eine entsprechende Kooperation geschlossen: Bis 2021 zeigt die Telekom alle Spiele der FIBA inklusive aller Partien der deutschen Nationalmannschaft.