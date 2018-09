"Batman vs. Superman" zum ersten Mal im Free-TV

ProSieben zeigt das Aufeinandertreffen von Gotham Citys dunklem Rächer und dem außerirdischen Helden vom Planeten Krypton erstmals im frei empfangbaren Fernsehen.



Nach der viel bejubelten und kompromisslos auf Realismus getrimmten Batman-Trilogie von Christopher Nolan mit Christian Bale in der Hauptrolle ließ der nächste Realfilmauftritt des finsteren DC-Antihelden nicht lange auf sich warten: