Bauhaus Stiftung knickt ein - Feine Sahne Fischfilet ausgeladen

Vermutlich aus Angst vor rechten Demonstrationen gegen den Auftritt von Feine Sahne Fischfilet bei der TV-Konzertreihe "ZDF@Bauhaus" wurde die linke Punkband nun kurzerhand ausgeladen. Das ZDF bedauert dies.



Die Stiftung Bauhaus Dessau habe dem Sender schriftlich untersagt, das Konzert der Band Feine Sahne Fischfilet in ihren Räumen zu veranstalten, teilte das ZDF am Donnerstag in Mainz mit. Der Sender nehme die Entscheidung mit Bedauern zur Kenntnis, die geplante Aufzeichnung nicht zu unterstützen.



Als "schwer bis nicht nachvollziehbar", so heißt es in einem Bericht der "Mitteldeutschen Zeitung", empfinde man seitens der Staatskanzlei die Einladung der Band, die dem politisch linksextremen Spektrum zugeordnet wird. Mit der Einstufung der Band als personae non grata hat sich die Stiftung nun des Problems entledigt.