Baut 1&1 ein eigenes Mobilfunknetz?

Zwischen 1&1-Mutter United Internet und dem chinesischen Netzausrüster ZTE scheint es Pläne zum Bau eines vierten Mobilfunknetzes in Deutschland zu geben.



Für den chinesischen Telekommunikationsausrüster ZTE läuft es in Deutschland momentan eher schlecht. Das Unternehmen hat einen wichtigen Auftrag von Telefónica Deutschland verloren und ist somit nicht mehr für die Wartung des O2-Netzes zuständig. Es scheint jedoch schon neue Pläne zu geben, wie das "Handelsblatt" berichtet.