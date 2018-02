Bayerische RTL-Lokalfenster im Vodafone-Netz von nun an in HD

Wie die bayerische Landeszentrale für neue Medien mitgeteilt hat, erstrahlen nun auch die werktäglichen Lokalfenster in HD.



Ab dem heutigen 6. Februar werden die lokalen bayerischen Fernsehfenster in RTL im Kabelnetz von Vodafone in hochauflösender Signalqualität (HD) verbreitet. Damit wird laut der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) der steigenden Akzeptanz des HD-Fernsehempfangs in Kabelanlagen Rechnung getragen.