Bayerischer Fernsehpreis wird in München verliehen

Herausragende Leistungen im deutschen Fernsehen werden diesen Freitag in München ausgezeichnet.



Bei der feierlichen Verleihung im Prinzregententheater wird ab 19 uhr zum 31. Mal der Bayerische Fernsehpreis vergeben. Den Ehrenpreis übergibt Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an Elmar und Fritz Wepper. Mit Spannung wird erwartet, wer den Blauen Panther in den Kategorien Beste Schauspielerin und Bester Schauspieler bekommen wird.