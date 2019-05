Bayerischer Rundfunk sendet NPD-Wahlwerbung nach Gerichtsstreit

Der Bayerische Rundfunk (BR) hat eine Radio-Werbung der rechtsextremen NPD fĂĽr die Europawahl nach einer Niederlage vor Gericht gesendet.



Der Spot lief am Dienstagmorgen im Radiosender Bayern 3. Das Verwaltungsgericht München hatte entschieden, die Wahlwerbung erfülle nicht "evident" (offenkundig) den Tatbestand der Volksverhetzung. Das wäre aber nötig gewesen, um der zur Wahl zugelassenen NPD den Anspruch auf Ausstrahlung bei den öffentlichen Rundfunkanstalten zu verwehren (Az.: M 17 E 19.1956).