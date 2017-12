Bayerischer Rundfunk will 2018 zehn Millionen Euro einsparen

Der Bayerische Rundfunk (BR) setzt seinen Sparkurs fort.



Der neue Wirtschaftsplan sieht für das kommende Jahr Einsparungen in Höhe von zehn Millionen Euro vor, wie der BR am Freitag in München mitteilte. Der Plan wurde vom BR-Rundfunkrat genehmigt. Der Sender will noch einmal vor allem bei Verwaltung und Technik sparen. Nötig sei das unter anderem wegen hoher Ausgaben im kommenden Jahr für die Sportgroßereignisse Olympische Winterspiele und Fußballweltmeisterschaft sowie die Landtagswahl in Bayern.