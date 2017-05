Bayern-Fußballer bei "Fack Ju Göhte 3"

Die FC-Bayern-Stars Mats Hummels (28), David Alaba (24) und Joshua Kimmich (22) spielen im dritten und letzten Teil des Kinoerfolgs "Fack Ju Göhte" mit.



Fotos auf Instagram mit dem Hashtag #finalfack zeigen die Fußballer am Set unter anderem mit Jella Haase (24), die in dem Dreiteiler von Bora Dagtekin die Schülerin Chantal spielt.