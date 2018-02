Bayern: M-net testet Digitalradio im Kabelnetz

Der regionale Telekommunikationsanbieter M-net möchte digitale Radioprogramme im DAB Plus-Standard in seinem Kabelnetz verbreiten.



Dazu hat das Unternehmen in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) und der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) bereits am 20. Oktober 2017 ein Pilotprojekt in Essenbach bei Landshut gestartet.