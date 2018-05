Bayern München im englischen und spanischen Sportfernsehen

Bereits einen Tag vor Gründung seiner neuen Medientochter FCB Digital & Media Lab GmbH hat der FC Bayern den Abschluss einer internationalen Content-Sharing-Vereinbarung mit ESPN bekannt gegeben.



ESPN (Entertainment and Sports Programming Network) ist ein US-amerikanischer Fernsehsender, der rund um die Uhr ausschließlich Sportprogramme ausstrahlt. Mit dem Vertrag konnte ESPN erstmals eine Zusammenarbeit mit einem globalen Sportteam vereinbaren.