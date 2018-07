Bayern: Zweites Media Lab kommt nach Ansbach

In Ansbach soll ein zweites Media Lab entstehen. Media Lab Bayern will damit digitale Innovationen in den Medien fördern. Unterstützung gibt es dafür von Landesseite.



Ministerpräsident Dr. Markus Söder hat im Rahmen der Vorstellung von digitalen Leuchtturmprojekten in Bayern verkündet, dass ein zweites Media Lab in Ansbach entstehen soll. Ziel dahinter ist für die Staatsregierung, dass Media Lab so nicht nur Vor-Gründer, sondern auch Startups in späteren Phasen unterstützen kann.