Bayern gegen Sevilla: Champions League live im ZDF

Keine Pause für den Deutschen Meister: Bayern München muss sich im Viertelfinale der Champions League dem FC Sevilla stellen. Das ZDF zeigt das Spiel live.



Morgen rollt der Ball wieder in der Champions League. Der FC Bayern empfängt das spanische Team vom FC Sevilla in der Allianz-Arena. Die Chancen für den Deutschen Meister stehen gut. Im Hinspiel hatte sich München mit einem 2:1 souverän geschlagen.