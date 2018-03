Bayern treibt Ausbau von DVB-T2-Netz voran

Das Bundesland hebt sein DVB-T2-Netz auf die nächste Stufe. In Augsburg und mehreren oberbayerischen Regionen läutet Bayern die nächste Ausbaurunde ein.



Am 23. April fällt in Bayern der Startschuss für die Umstellung auf DVB-T2 in Augsburg und weiteren Regionen Bayerns. Wer sein TV-Programm über Antenne empfängt, kann sich - so kündigt es der Bayerische Rundfunk an - auf mehr Programmvielfalt und hochauflösende Fernsehbilder freuen.