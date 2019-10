Bayerns Justiz und Medien starten Initiative gegen Hass

Bayerns Justiz und Medien wollen enger gegen Hass in den Medien vorgehen. Dazu haben heute Bayerns Justizminister Georg Eisenreich und der Präsident der Bayerischen Landeszentrale für neue Medien (BLM) Siegfried Schneider einen Kooperationsvertrag unterschrieben.



Beide haben heute das Startsignal für die Initiative "Justiz und Medien konsequent gegen Hass" gegeben. An der Auftaktveranstaltung nahmen auch zahlreiche Vertreter von Medienunternehmen, die das Projekt unterstützen, darunter der Informationsdirektor des Bayerischen Rundfunks Thomas Hinrichs und der Geschäftsführer des Verbands Bayerischer Zeitungsverleger, Dr. Markus B. Rick, teil.