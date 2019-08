Bayerns Pokalauftritt in Cottbus live bei ARD und Sky

Die eine oder andere Überraschung hatte die erste Runde im DFB-Pokal wie üblich schon parat. An diesem Montagabend hofft auch Viertligist Energie Cottbus auf den großen Wurf.



Am heutigen Abend stehen die letzten vier der insgesamt 32 Erstrundenpartien im DFB-Pokal an. Allen voran dürfte das Spiel Energie Cottbus gegen Bayern München am meisten Aufsehen erregen. Zum einen weil der Titelverteidiger ins Geschehen eingreift, zum anderen weil die Begegnung live im Free-TV zu sehen ist. Das Erste ist ab 20.15 Uhr live vor Ort im Lausitzer Stadion der Freundschaft.