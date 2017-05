Bayerns größtes Glasfasernetz entsteht

M-Net will 8.000 Privathaushalten zu schnelleren Internetzugängen verhelfen. Mit modernster Glasfasertechnik soll der gesamte bayrische Landkreis Cham in den kommenden Jahren erschlossen werden.



Am Montag setzte Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt den ersten Spatenstich für das größte Glasfasernetz eines Landkreises in Bayern. Wie der Telekommunikationsanbieter M-net aus München am Montag verkündete, seien bis Mitte des Jahres 2019 2.000 Kilometer Glasfaser für einen schnelleren Internetzugang von 8.000 Haushalten und 1.000 Unternehmen im Chamer Landkreis geplant.